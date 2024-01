Pacific Drive: På veien til helvete eller paradis?

HQ

Jeg har holdt et våkent øye med Ironwood Studios' kommende overlevelseseventyrspill, Pacific Drive, helt siden jeg først fikk vite om det for et år siden. Tittelen er en uvanlig vri på roguelite-sjangeren, ettersom du må jobbe deg gjennom stadig farligere soner i forsøket på å unnslippe en overnaturlig region i det amerikanske nordvestlige Stillehavet. Haken er at dette ikke er et tredjepersons skytespill som Remnant eller et hack n' slash som Hades. Idéen med Pacific Drive er å utstyre, ta vare på og oppgradere en bil som kan fungere som hovedfartøy når du utforsker livsfarlige og vidstrakte regioner, avdekker hemmeligheter, plyndrer og plyndrer underveis. Og det virkelig unike er at det egentlig ikke er noen kamp i dette spillet heller. Du er i bakhold fra første minutt, og det beste du kan gjøre for å overleve er å gi gass og flykte.

Jeg vet at alt dette kan virke rart, så la meg skissere handlingen i Pacific Drive litt nærmere. Kort fortalt inntraff det en katastrofe i det nordvestlige Stillehavet, noe som førte til at en region i USA ble svært farlig og ubeboelig. For å beskytte befolkningen bygde myndighetene en mur rundt denne Olympic Exclusion Zone, som det heter, og til tross for at en massiv betongkonstruksjon skiller sonen fra resten av verden, klarte du likevel å bli sugd inn i Exclusion Zone når du passerte i nærheten under en ellers lite iøynefallende reise. Ved hjelp av en trofast bil som du fant i den farlige sonen, må du nå reise dypere inn i farene for å finne en vei ut og tilbake til ditt vanlige, trygge liv.

Det er her roguelite-elementene og håndverks-/overlevelsesfunksjonene kommer inn i bildet. Du tar på deg oppdrag og reiser til områder på Exclusion Zone der du plyndrer ressurser, plyndrer og deretter forsøker å flykte med livet i behold. Hvis du klarer det, tar du med deg disse godbitene tilbake til et verksted der du kan lage nye bildeler, forbedre eksisterende deler og bygge metoder for å studere og analysere Exclusion Zone bedre. Hvis du ikke kommer deg ut "i live", blir du til slutt sendt tilbake til verkstedet med en ramponert og i utgangspunktet ubrukelig bil, og du mister alle ressursene du har samlet på den siste reisen.

Pacific Drive Dette spillet utfordrer ikke det vi er vant til fra roguelite-universet. I bunn og grunn er det hele veldig kjent, men det forringer ikke det faktum at dette spillet også er veldig unikt på mange måter. Igjen, dette er ikke først og fremst et kampspill. Det er et utforskningsspill, der du må dokumentere og lære om den verdenen du befinner deg i for å ha en bedre sjanse til å overleve. Dette gjør du ved å analysere uregelmessigheter, inkludert miljømessige farer eller fiendtlige typer som ikke ønsker noe annet enn å gjøre livet ditt til et mareritt, som regel ved å frustrere deg og skade bilen din. Deretter kobler du dette sammen med crafting- og plyndringssystemer der du må lage det riktige verktøyet for å kunne høste de riktige materialene, som igjen kan brukes til å lage bedre gjenstander og utstyr. Det er en sløyfe som er lett å sette pris på og forstå, selv om det ser ut til å vakle litt når det gjelder spennende progresjon.

Den største fienden jeg har støtt på så langt i Pacific Drive, er at spillet kan føles litt for stabilt når det gjelder progresjon. Det tar tid og en god del innsats å samle de gjenstandene og ressursene du trenger for å forbedre bilen din, og dette kan ta vinden ut av seilene på historien, om du vil. I tillegg kan roguelite-elementet til tider være svært demoraliserende. Hvis du biter over mer enn du kan tygge og mislykkes under en ekspedisjon, er skadene på bilen din og prisen det vil sette på de innsamlede og lagrede materialene dine helt ødeleggende. Pacific Drive føles ikke som en roguelite som Hades eller til og med Returnal, der selv om utfordringen er bratt og du vil mislykkes mye, gjør du likevel meningsfull og tilfredsstillende fremgang mot det endelige sluttmålet.

Det jeg imidlertid vil si er at selv om det har noen få demoner, er Pacific Drive's kjernespill veldig godt tilbudt. Dette er ikke et spill der bilen bare er et fartøy for å fortsette vanlig bevegelse, noe som et Grand Theft Auto der du går inn i et kjøretøy og den grunnleggende mekanikken ikke er forskjellig fra å gå og løpe rundt. I dette spillet må du starte motoren manuelt, aktivere og deaktivere håndbremsen (ellers ruller bilen av gårde), slå på vindusviskere og frontlykter (forutsatt at de ikke er skadet) og til og med holde oversikt over kartet, som presenteres fysisk og ikke som et minimap på en HUD. Pacific Drive er oppslukende på en rekke unike måter, og dette holder spillet friskt og hjelper det med å skille seg ut i en mettet sjanger.

Ironwoods innsats for å bygge ut Pacific Drive og holde det underholdende strekker seg også til lydsporet, som bruker en rekke lisensierte sanger som holder ekspedisjonene morsomme med optimistiske melodier. I tillegg til den konstante dialogen og samtalene mellom bifigurene, og til tross for at dette fysisk sett er et veldig ensomt spill, føler du alltid at du tar på deg den monumentale utfordringen med å unnslippe Exclusion Zone som en del av en gruppe. Grafikken er også utmerket, og nivådesignet føles detaljert og overfylt av muligheter.

Jeg kan se for meg at Pacific Drive står overfor de samme problemene som mange roguelites og roguelikes, men hvis du er klar for den utfordringen, ser dette ut til å bli en veldig unik og interessant variant av sjangeren. Bilmekanikken er fantastisk, nivådesignet er strålende, grafikken og lydsporet er i toppklasse. Ut fra det jeg har sett i denne forhåndsvisningen, kan progresjonen føles litt kjedelig, og etter hvert som timene går, kan plyndring og plyndring også miste sin tiltrekningskraft, men forhåpentligvis vil det økende mysteriet i historiens kjerne oppveie dette. Uansett får vi snart vite mer, for Pacific Drive lanseres på PC og PlayStation 5 den 22. februar 2024.