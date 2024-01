Palworld fortsetter å overgå forventningene med 2 millioner solgte eksemplarer på 24 timer.

HQ

Palword fortsetter å ta spillverdenen med storm! I går ble det rapportert at det hadde tiltrukket seg 1 million spillere på 8 timer, og nå kan utvikleren Pocketpair stolt fortelle at det har nådd 2 millioner spillere i løpet av den første dagen med tidlig tilgang.

Som Eurogamer har rapportert, har det Pokemon-inspirerte spillet slått rekorder på Steam. Tidligere i dag lå det på 10. plass på Steams liste over samtidige spillere med en toppnotering på 821 606. Dette plasserer det over toppnoteringene til noen av plattformens største titler som Apex Legends, den virale suksessen Among Us og Valheim. Husk at dette bare gjelder PC, så de faktiske tallene for Xbox One og Xbox Series til sammen vil sannsynligvis være mye høyere.