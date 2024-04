Palworld har 2 % av spillerne det hadde ved lansering

HQ

Palworld. Før lanseringen 19. januar ville alle som fortalte deg om denne overlevelsessimulatoren og skytespillet, fokusere på det nesten Pokémon-lignende designet, men jordskjelvet det genererte de første dagene, vil gå inn i historiebøkene som en av de største suksessene i videospillhistorien med en ny IP. Vi beregnet millionsalget nesten daglig til over 25 millioner eksemplarer, og det ble det tredje mest spilte tredjepartsspillet på Game Pass. Men hvordan går det med Palworld tre måneder senere?

Ikke så bra, faktisk. Etter å ha nådd en popularitetstopp i slutten av januar, med over to millioner samtidige spillere på Steam, ligger det nå på et gjennomsnitt på 40 000 spillere per dag - en nedgang på 98 % på to og en halv måned, ifølge SteamDB-data.

Kanskje var det denne raske nedgangen i Pocket Pair-tittelens popularitet som for noen uker siden fikk studioet til å kunngjøre at de var interessert i et oppkjøp av studioet, for det ser ut til at Palworld har vært et monster som selv ikke dets egne skapere har klart å temme.

