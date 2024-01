HQ

Vi visste allerede at Palworld har solgt ekstremt bra, men det har også fått mange til å spørre seg hvordan det gjør det på Xbox og hvor mange som spiller det som en del av Game Pass. Nå vet vi det.

Joe Skrebelsfra Xbox Wire avslører at Palworld hadde den største Xbox Game Pass-lanseringen noensinne for et tredjepartsspill (et spill som ikke er laget eller utgitt av Xbox Game Studios). Vi får ikke vite hvor mange som fikk spillet som en del av Game Pass-abonnementet, men Skrebels bekrefter i det minste at Palworld har mer enn 7 millioner spillere på Xbox One, Xbox Series og Windows-PC-er.

Utviklerne hos Pocket Pair supplerer dette med å avsløre at Palworld nå har mer enn 19 millioner spillere totalt, ettersom Steam-versjonen alene har passert 12 millioner.

Hva spiller du Palworld på, og kjøpte du det?