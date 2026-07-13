Palworld Steam hadde over 850 000 spillere i løpet av helgen

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Da « Palworld ble lansert, opplevde det en enorm suksess, spesielt på Steam, hvor det snart nådde over 2,1 millioner samtidige spillere på plattformen – noe som var nok til å bli det nest mest spilte spillet noensinne på Valves plattform, kun slått av «PUBG: Battlegrounds». «Black Myth: Wukong» har siden slått den rekorden og presset « Palworld ned til tredjeplass, men i løpet av den siste helgen har spillet igjen opplevd en enorm økning i antall spillere, i forbindelse med lanseringen av versjon 1.0.

Vi rapporterte om en stor økning i forkant av helgen og antydet at dette sannsynligvis bare var et tegn på hva som skulle komme. Dette var tilfellet, da Palworld til slutt nådde 855 525 samtidige spillere på Steam, ifølge SteamDB. Selv om dette er et stykke unna den forrige rekorden, er det likevel et så enormt antall spillere at det ville være nok til å bli Steams 14. mest spilte spill noensinne, og dermed overgå Battlefield 6, Marvel Rivals, Apex Legends og flere.

Nå som lanseringshelgen for versjon 1.0 er over, bør vi nok ikke forvente at denne toppen blir slått igjen, selv om de 475 000 spillerne som er logget inn på Palworld på Steam i skrivende stund tyder på at spillet nok en gang kan ha ganske imponerende holdbarhet.