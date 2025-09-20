Paradox forklarer hvorfor Europa Universalis V er det mest komplekse storstrategispillet noensinne

HQ

Europa Universalis V Gamox ser ut til å være storstrategispillets grandaddy, men hvis du lurer på hvordan dette spillet tar steget opp fra seriens fortid, spurte vi utviklerne på Gamescom. Etter vår forhåndsvisning på arrangementet snakket Gamereactor med Markus Hofmann fra Paradox Tinto, der vi spurte hvordan dette virkelig øker kompleksiteten som EU er kjent for.

"Vi har lagt inn mange detaljer i selve kartet. Det er mange steder, det er tusenvis av land som er spillbare i starten av spillet," sa Hofmann. "Vi har simulert hele befolkningen på 1300-tallet, i 1337, på det kartet og forsøkt å gi den mest komplekse opplevelsen du kan ha i et storstrategispill."

Hofmann snakket også om at spillerne ser 500 år med historie utspille seg foran dem. Da vi spurte hvordan de klarte å være nøyaktige i historien, sa han følgende:

"Vi har et forskerteam ledet av en doktor i middelalderhistorie, som selvfølgelig hjelper oss mye med å finne kilder, samle kilder, lese gjennom kilder og deretter sette dette inn i detaljene."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor, og spillinntrykkene våre fra EU V her.