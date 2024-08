Paramount legger ned sin TV-avdeling som en del av et kostnadskutt på en halv milliard dollar

HQ

Selv om videospillindustrien har følt seg ganske dyster den siste tiden med det store antallet studioer som har blitt lagt ned og titusenvis av mennesker som har mistet jobben de siste par årene, er dette sannelig ikke et problem som bare plager spillverdenen. Teknologien opplever massive kutt og oppsigelser(med Intels nylige kunngjøring som bemerkelsesverdig stor), og det samme er underholdningsområdet.

Ikke bare søker Warner Bros. Discovery for tiden etter måter å rette opp skuta på, men Paramount har avduket et enormt kostnadsbesparende tiltak som tar sikte på å spare selskapet rundt en halv milliard dollar, og som forventes å se tusenvis av ansatte permittert.

Nærmere bestemt er det Paramount Television Studios som blir lagt ned. I følge Variety nevnes det at denne nedleggelsen vil føre til at alle serier og produksjoner under utvikling vil bli flyttet over til CBS Studios. Hva som vil skje med fremtidige produksjoner er fortsatt uklart, men uten tvil vil dette ikke bare ha innvirkning på Paramount +s originale tilbud nedover linjen, men også originalt innhold andre steder, ettersom Paramount TV Studios var ansvarlig for opprettelsen av Apple TV + s Time Bandits, Roku's The Spiderwick Chronicles, og Prime Videos Jack Ryan-show, bare for å nevne noen.

Denne nedleggelsen forventes å kutte kostnadene med 500 millioner dollar.