Paris Expo Porte de Versailles er annonsert som arena for verdensmesterskapet i e-sport i 2026

HQ

Nylig ble det bekreftet at verdensmesterskapet i esport i 2026 ville forlate sitt tradisjonelle vertssted i Riyadh, Saudi-Arabia, for i stedet å være vertskap for sine aktiviteter i år i Paris, Frankrike. Årsaken tilskrives i stor grad konflikten i Midt-Østen, selv om det allerede var i kortene å bringe festivalen til en rekke steder for fremtidige iterasjoner.

Med dette i bakhodet har Esports Foundation nå bekreftet vertsstedet for 2026s saksbehandling, med EWC satt til å bli holdt på Paris Expo Porte de Versailles, et massivt kompleks som er vertskap for Paris Games Week hvert år, og som var det valgte stedet for TFT Open i 2025, og også den største arenaen for Paris-OL og Paralympic Games i 2024.

Nå som spillestedet er klart, er det også bekreftet at billettene til arrangementet vil bli lagt ut for salg allerede i morgen, 29. mai, med en rekke tilgjengelige alternativer som inkluderer vanlige turneringspass som gir tilgang til alle dagene med action i én turnering, samt Premium- og Daily-varianter for fans som ønsker mer eller mindre enn det vanlige alternativet tilbyr.

Esports World Cup vil løpe mellom 6. juli og 23. august, med over 25 turneringer planlagt og over 75 millioner dollar i pengepremier å vinne også.