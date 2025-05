Paris FC sikrer seg opprykk til Ligue 1 og flytter stadion rett ved siden av PSGs Parc des Princes

HQ

Paris Saint-Germain har dominert den franske ligaen det siste tiåret, og ingen andre lag har kunnet matche den Qatar-eide klubbens kvalitetsnivå (og penger til å signere stjernespillere). Det er sannsynlig at det vil forbli slik også neste år, selv om en ny utfordring vil dukke opp rett over gaten fra Parc des Princes-stadionet: Paris FC.

For første gang siden 1990 vil Paris ha to lag i Ligue 1. Paris FC, som ble født på begynnelsen av 1970-tallet som en utbryter fra Paris Saint-Germain, har spilt det meste av karrieren i lavere kategorier, men i 2015 vendte de tilbake til Ligue 2, den franske andredivisjonen. Og neste år spiller de i førstedivisjon for første gang, etter 1-1 mot Martigues sist fredag, noe som sikrer dem andreplassen i Ligue 2 bak Lorient.

I likhet med PSG er klubben eid av milliardæren Bernard Arnault, Europas rikeste mann, som kjøpte majoriteten av aksjene i november 2024. De har også finansiering fra Red Bull. Med nye penger har de ambisjoner om å gjøre Paris FC til en av de ledende fotballklubbene i hele Frankrike, og de flyttet fra sitt tidligere stadion (en friidrettsbane på et universitet) til Stade Jean-Bouin, et rugbystadion med plass til 19 600 tilskuere, som bokstavelig talt ligger én gate unna PSGs Parc des Princes.

Sist gang den franske hovedstaden hadde en fotballrivalisering var i 1990, da PSG møtte Racing Club de France, den gang kjent som Matra Racing. Neste år vil Paris gå fra å ikke ha hatt noe fotballderby på flere tiår, til å ha det tetteste derbyet i Europa...