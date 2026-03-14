Paul Bettany avkrefter Voldemort-ryktene: "Ingen har ringt meg om det"

Det ser ut til at det ikke er lenge til Harry Potter TV serien gjør sin ankomst på HBO Max, ettersom serien har spilt inn sin første sesong en stund og ser ut til å være låst til en produksjonsplan for det neste tiåret eller så for å sikre at prosjektet fullføres etter hvert som de unge skuespillerne stadig vokser opp.

Et av de største mysteriene rundt prosjektet er knyttet til castingen av Lord Voldemort, ettersom den mørke trollmannen er hovedantagonisten i Harry Potter-serien, med viktige narrative tråder som strekker seg gjennom hele historien, selv om Voldemort egentlig ikke dukker opp før på slutten av det fjerde året på Galtvort (som man skulle forvente ville tilsvare slutten av seriens fjerde sesong). Det er på grunn av dette at rollebesetningen ikke er så viktig å sortere i dag, selv om interessen for å høre hvem som skal spille Voldemort er utrolig stor.

En stund så det ut til at Cillian Murphy kunne ta over etter sin 28 år senere: The Bone Temple-stjernen Ralph Fiennes, men dette var avkreftet ganske raskt av den irske skuespilleren. Så begynte ryktene å svirre om at selveste Vision, Paul Bettany, kunne være en favoritt til rollen, noe som nå også er blitt avkreftet.

I en samtale med ScreenRant uttalte Bettany: "Jeg har ikke hørt noe om det. Jeg mener, jeg er en stor fan av IP-en, og jeg er en stor fan av HBO, men ingen har ringt meg om det."

Med disse to stjernene ute av bildet, hvem ønsker du å se i rollen som Voldemort i Harry Potter-serien?