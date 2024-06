Paul Walter Hauser hevder Vin Diesel "mishandler folk"

HQ

Det har vært flere rapporter om hvordan visse filmstjerner har oppført seg på settet, og den siste er knyttet til Dwayne Johnson og hans påståtte dårlige punktlighet og valg om å tisse i vannflasker i stedet for å gå på toalettet. Men også Tom Hardy (særlig under innspillingen av Mad Max: Fury Road) og Vin Diesel har fått mye oppmerksomhet.

Når det gjelder sistnevnte, ble Paul Walter Hauser, som gir stemme til Embarrassment i den enormt vellykkede Pixar-oppfølgeren, sammenlignet med Diesel under et intervju med CinemaBlend i forbindelse med Inside Out 2, noe han umiddelbart avviste og fortsatte med å begrave actionstjernen ved å hevde at han ikke er tilgjengelig og at han behandler folk dårlig.

"Vær så snill å ikke si det. Jeg liker å tro at jeg er i tide og tilgjengelig. Jeg er glad i folk, men når jeg hører historier om Hollywood-skuespillere som får veldig godt betalt og behandler folk dårlig... Jeg avslører dem hele tiden, og det er kjempegøy."

Diesel har ennå ikke svart på disse kommentarene.