Payday 3-utvikleren har funnet sin nye administrerende direktør

I fjor, etter den tøffe lanseringen av Payday 3, trakk utvikleren Starbreeze Studios' administrerende direktør Tobias Sjögren seg. Jakten på hans etterfølger har tatt tid, men nå er den endelig over.

Adolf Kristjansson, en bransjeveteran som tidligere har vært direktør for global kommunikasjonsstrategi hos EA. I en uttalelse sa Kristjansson at han ønsker å gjøre Starbreeze til et studio med flere titler.

"Jeg slutter meg til Starbreeze med stor entusiasme for selskapets nåværende og fremtidige prosjekter, ikke minst den kommende Dungeons & Dragons-tittelen. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med å utvide Payday-franchisen ytterligere og bygge Starbreeze til et ekte multitittelstudio. Mest av alt ser jeg frem til å jobbe tett med våre talentfulle team og engasjere meg i vårt lidenskapelige spillersamfunn når vi sammen skal bygge det neste kapittelet av Starbreeze", sier han.

Selv om Payday 3 var en flopp for Starbreeze, er det fortsatt en sjanse for at det kan snu skuta. Som Payday 2 viste er studioet i stand til å lage noen fantastiske spill.