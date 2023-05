Payday 3-teaser bekrefter spillet skal vises frem i sommer

HQ

Starbreeze bestemte seg for å starte 2023 med et smell ved å vise oss glimt av Payday 3s pre-alfa-versjon og gjenta at spillet fortsatt skulle lanseres senere i år, så fansen har lurt på når vi vil lære og se mer. Svaret er ikke overraskende.

En ny teaser bekrefter at vi får den første spilltraileren for Payday 3 en gang i sommer. Det er alt vi blir fortalt, noe som betyr at det kan skje i PlayStation Showcase, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, en egen dedikert stream eller noe annet, så det er bare å følge med de neste ukene.