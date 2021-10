PC-kravene til Marvel's Guardians of the Galaxy annonsert

HQ

Lanseringen av Marvel's Guardians of the Galaxy nærmer seg og det merkes på hype-maskineriet, der utgiveren Square Enix har tenkt litt utenfor rammene og blant annet allerede sluppet spillets soundtrack via Spotify. Nå har PC-kravene for det kommende eventyret blitt offentliggjort via Steam.

Om du har lurt på om PCen din er kraftig nok til å kjøre Marvel's Guardians of the Galaxy bra, finner du nå svaret nedenfor. Merk at det for øvrig kreves 150 GB lagringsplass:

Minimum system requirements

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64 bit Build 1803

Processor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 570 / Nvidia Geforce GTX 1060

DirectX: Version 12

Storage: 150 GB available space

Recommended system requirements

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64 bit Build 1803

Processor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Memory: 16 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 590 / Nvidia Geforce GTX 1660 Super

DirectX: Version 12

Storage: 150 GB available space

Marvel's Guardians of the Galaxy slippes den 26. oktober til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series.

Takk, PCgamer