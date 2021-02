PC-spillere kan endelig spille hele Hitman-trilogien "gratis"

Du ser på Annonser

IO Interactive skapte som forventet en del bråk da de bekreftet at alle som eier Hitman og Hitman 2 på Steam i utgangspunktet måtte betale for å få disse områdene over til Hitman 3 siden sistnevnte er tidseksklusivt på Epic Games Store. Kritikken ble raskt så stor at danskene lovet å gjøre slik at får bringe innholdet man allerede eier over til det nyeste spillet, men at det først ville komme etter lansering. Nå har tiden kommet.

Studioet forteller at det nå er mulig å bringe Hitman og Hitman 2 over til Epic Games Store-utgaven av Hitman 3 om man allerede eier de to på Steam. Du trenger bare å klikke deg inn her og følge instruksjonene.