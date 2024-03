En hyggelig DC-nyhet for alle fans av John Cena og karakteren Peacemaker, hvis TV-serie raskt fant sitt publikum da den hadde premiere for to år siden. Nå bekreftes det av Gunns kone at kameraene begynner å rulle i sommer for det som blir den andre sesongen.

Noe som alle fans har ventet lenge på å høre, og spesielt siden vi allerede har fått bekreftet fra James Gunn selv at manuset allerede er skrevet og at hovedrolleinnehaverne kommer tilbake.

Ser du frem til ny galskap med Peacemaker?