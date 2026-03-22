Pearl Abyss ber om unnskyldning etter at AI-aktiva har blitt funnet i Crimson Desert

Det har vært en mildt sagt turbulent lansering for Crimson Desert, et spill som har fått like deler ros og kritikk, men som likevel har solgt eksepsjonelt godt. Men i skyggen av tekniske problemer og spørsmål om spillets kvalitet utover de tekniske aspektene, har teamet nå også kommet i skuddlinjen på grunn av AI-generert grafikk som skarpsynte spillere har oppdaget.

Kort tid etter lanseringen begynte observante personer å mistenke at flere av kunstverkene i spillet så ut som om de var skapt av kunstig intelligens. Problemet er at Pearl Abyss aldri hadde opplyst om dette på forhånd, til tross for at plattformer som Steam nå krever åpenhet rundt bruken av slik teknologi. Nå har utvikleren Pearl Abyss stått frem og bedt om unnskyldning. I en offisiell uttalelse erkjenner studioet at AI ble brukt under utviklingen - men bare i de tidlige stadiene for raskt å generere objekter for testing i spillet. Dette ble så ved et uhell utelatt.

I en uttalelse skriver teamet :

"Under utviklingen ble noen 2D-visuelle rekvisitter opprettet som en del av iterasjon på et tidlig stadium ved hjelp av eksperimentelle AI-generative verktøy. Disse ressursene hjalp oss med å raskt utforske tone og atmosfære i de tidligere fasene av produksjonen.

Men vår intensjon har alltid vært at slike ressurser skulle erstattes med arbeid som var i tråd med våre kvalitetsstandarder og vår kreative retning, etter at de var ferdig bearbeidet og gjennomgått av kunst- og utviklingsteamene våre.

Etter rapporter fra fellesskapet vårt har vi identifisert at noen av disse ressursene utilsiktet ble inkludert i den endelige utgivelsen. Dette er ikke i tråd med våre interne standarder, og vi tar det fulle ansvaret for det."

For å rette opp i dette har de startet en omfattende gjennomgang av innholdet i Crimson Desert for å identifisere og erstatte alt AI-generert materiale som fortsatt er skjult. Samtidig lover de å gjennomgå sine interne prosedyrer for å sikre at slike situasjoner ikke oppstår i fremtiden.

Har du oppdaget noen AI-ressurser på Crimson Desert?