Perfect Dark-sjefen slutter i Xbox

Etter at rebooten av Perfect Dark ble bekreftet i 2020 har vi nesten bare hørt om ting som setter spørsmålstegn ved spillet. Bare et par måneder etter annonseringen dro spillets "Design Director", Drew Murray, tilbake til Insomniac Games for å lage Marvel's Wolverine, og noen måneder etter det igjen ble det klart at The Initiative trenger hjelp fra Square Enix-eide Crystal Dynamics. Da hjelper det ikke at en tredje ting skjer.

Dan Neuburger, som foreløpig har hatt den veldig viktige "Game Director"-rollen og som helt klart er en av grunnene til at hans tidligere studio nå hjelper til, avslører på LinkedIn at også han forlater The Initiative og Perfect Dark. Hvorfor eller hvor turen går nå får vi ikke vite siden han ikke har sagt noe om dette andre steder, men slikt er ofte et tegn på at prosjektet han forlater enten har problemer eller gjør store endringer med mindre det skyldes personlige ting. Vi kan jo berolige oss litt med at Halo Infinite gjennomgikk lignende avskjedigelser og likevel fikk en god mottakelse.