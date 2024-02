Persona 3 Reload gjør den beste lanseringen i serien på Steam

HQ

En ny umiddelbar klassiker? Det er kanskje for tidlig å si, men det er ingen tvil om at Persona 3 Reload har hatt en fantastisk lansering.

Tittelen er tilgjengelig i dag og har allerede slått rekorden for det høyeste antallet samtidige spillere i serien på Steam. Over 42 000 spillere logget seg inn så snart spillet var tilgjengelig i Valves butikk, og dermed har det også overgått Persona 5 Royals hittil høyeste spillerrekord (35 000 spillere, ifølge SteamDB).

Overraskende nok kommer suksessen til Persona 3 Reload samtidig med suksessen til et annet høyt elsket Sega-spill, Like a Dragon: Infinite Wealth, som nådde over 46 000 samtidige spillere i løpet av den første helgen, ifølge SteamDB-data. Persona 3 Reload har nettopp kommet, men det er en god sjanse for at det vil overgå selv Ryu Ga Gotoku før mandag.

Vi elsket Persona 3 Reload, som vi fortalte deg i anmeldelsen vår. Spillet er tilgjengelig nå på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series, og er tilgjengelig på Game Pass ved lansering.