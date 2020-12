Persona 5 Strikers - Første kupp

Du ser på Annonser

23. februar 2021 slippes Persona 5 Strikers på PC, PS4 og Nintendo Switch - det avslørte endelig Atlus tidligere denne uken. Denne Persona 5 spin-offen har blitt dubbet til engelsk og får også undertekster på fransk, italiensk, tysk og spansk (i tillegg til engelsk) i sin vestlige debut. Hvis du vil kan du selvfølgelig også nyte de originale, japanske stemmene som følger med spillet. Utgiveren gir også de som bestiller den engelske Digital Deluxe-utgaven tilgang til spillet fire dager før lansering, slik at du kan begynne å spille fra og med 17. februar.

Ifølge Atlus West insisterer spillregissør Daisuke Kaneda på at Persona 5 Strikers er et spill som kan nytes av alle som elsker actionspill. Så for å følge historien trenger du nødvendigvis ikke å spille hovedspillet eller den utvidede Royal-utgivelsen, ei heller å være kjent med de forskjellige manga- og anime-adaptasjonene. Alle skal kunne nyte Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, som er den opprinnelige tittelen. Det er i det minste det selverklærte målet til utviklerne. Likevel er det klart at dette spillet først og fremst er rettet mot mennesker som allerede har blitt forelsket i gjengen fra The Phantom Thieves of Hearts.

Persona 5 Strikers er egentlig en oppfølger til Persona 5 og den tar ikke hensyn til Persona 5 Royal. Vi følger Phantom Thieves på en sommerferietur over seks store japanske byer, bare noen få måneder etter hendelsene i hovedspillet. Imidlertid vil ikke gjengen få mye tid til å slappe av, fordi de møter noen såkalte "monarker" på reisen. Disse karene samler på menneskelige ønsker, noe som fører til at målene deres ender opp som motvillige fanger trykket inn i gigantiske "fengsler". Vi må overvinne disse monarkene for å komme til bunns i et nytt mysterium, og nok en gang redde folk i knipe.

Fordi Phantom Thieves ikke er virkelige "krigere", er heller ikke Persona 5 Strikers et ekte Musou-spill. Vi kjemper mot noen titalls fiender samtidig, men ikke hundrevis av dem, som er ganske vanlig i denne sjangeren. Gruppen konfronterer heller ikke fiender direkte, men utforsker området og planlegger bakholdsangrep, eller unngår unødvendige kamper fullstendig. Hvis tyvene er uforsiktige kan de ende opp med å bli angrepet i bakhold selv, noe som vil øke sikkerhetsnivået til det nåværende fangehullet. Er motstanderne for årvåkne eller aggressive, må vi trekke oss helt tilbake fra gjeldende nivå.

Spillfølelsen skiller seg betydelig fra andre Dynasty Warriors-titler, noe som er spesielt tydelig i nivådesignet. I direktesendingen viste utvikleren oss et tidlig nivå basert på Shibuya-distriktet, kontrollert av en karakter ved navn Alice. Dette området finner sted i de smale gatene i Tokyo, så vi kjempet ikke mot fiendens "skygger" i vid åpenhet. Den urbane 3D-verdenen er delt inn i flere ruter som vi kan utforske fritt opp til et visst punkt. Kontrollpunkter lar deg reise frem og tilbake mellom forskjellige områder, og de forbinder deg også til omverdenen.

Bakholdsmekanikken fra Persona 5 er overført til Strikers, noe som også er en vesentlig forskjell fra andre titler av utvikleren Omega Force. I Metaverses fengsler ser du individuelle vakter som du kan "demaskere" med et snikangrep eller gå rett på. Så fort kampen er i gang vil skyggene gå i oppløsning og vise sitt "sanne jeg", for således og måtte bekjempes. Lykkes du med bakholdsangrepet vil fiendene lamslås og gi deg tid til å påføre litt skade eller forberede tunge spesialangrep (f.eks. områdeskade).

Mens vi kjemper har vi tilgang til vanlige kombinasjoner, men Persona 5 Strikers er ikke avhengig av typisk knappemosing eller raske reflekser. I stedet bruker den Shin Megami Tenseis dype RPG-systemer, så du må huske på elementære styrker og svakheter til forskjellige personas når du bruker ferdighetene dine. I tillegg finnes det kjente oppfølgingsmekanikker som Showtime, All-Out-angrep, Baton Pass og 1-More-kjeder for å øke skadepåvirkningen. Visse objekter på slagmarken kan også samhandles med for å frigjøre enda mer offensiv slagkraft.

Alle disse teknikkene skaper et overraskende dypt kampsystem, som regelmessig vil sette deg på prøve når du møter utfordrende fiender. Disse fiendene og "bossene" har en høy helsemåler, og således kraftige angrep som forvolder mye skade. Normale våpen skader dem knapt, derfor er det desto viktigere å mestre spillmekanikken samtidig som du prøver å unngå farlige angrep.

Du kan til enhver tid veksle mellom dine fire aktive Persona-brukere og bytte til dine uthvilte reservemedlemmer mellom kamper. I denne forhåndsvisningen fokuserte Atlus selvfølgelig på fantomtyvenes leder (Joker) som bruker raske nærkampsangrep. Takket være sin egen persona, Arsene, kan han få tilgang til forbannelseselementet, men vi vet også at han kan overta fiendens personas for å tilpasse seg forskjellige situasjoner. Han vil bli støttet av alle syv kjernemedlemmene i Phantom Thieves og navigatøren Futaba er blant de spillbare karakterene denne gangen. Dessuten er det to nye tilskudd til rollebesetningen, hvorav den ene er en kunstig intelligens som heter Sophia.

Utenfor kampene traver vi rundt i den virkelige verden, som byr på mange kjente, men også noen nye steder. Områdene i Shibuya ser ut som de gjorde i Persona 5 og derfor vil fansen umiddelbart føle seg hjemme når de utforsker sidegaten foran Café Leblanc, den stekte kaffebønne-aromaen i restauranten eller vårt eget gjemmested (Rens rom). Dessverre er dette spillet en relikvie fra konsollgenerasjonen som nå er på vei ut, det merkes blant annet gjennom de hyppige lastetidene. De fleste områdene er ikke veldig store og ligner veldig på hovedspillet, i tillegg til at de regelmessig avbrytes av korte mellomspill. Spillet viser også noen ganske stive animasjoner når det gjelder bevegelser, men det blir heldigvis litt overskygget av den iøynefallende Persona-kunststilen. Ser du nøye etter vil du likevel merke at spillets alder tynger.

Det jeg har sett fra Persona 5 Strikers så langt ser ut som en actionfylt tilpasning av Persona-formelen. Hvis hovedspillets turbaserte kamper ble for trege for deg, vil du kanskje finne mer glede i å slåss i sanntid. Du bør imidlertid være klar over at fantomtyvene fortsatt snakker mye med hverandre, men forholdet mellom samtaler og kamper (i det minste i delen vi har sett så langt) er overraskende balansert. Hvor dypt Persona 5 Strikers fokuserer på seriens sterke sosialiseringsaspekt og hvordan temaet gjenspeiles i Atlus' siste eventyr, kan jeg foreløpig si lite om. Men siden tittelen slippes om knappe tre måneder, trenger vi ikke å vente altfor lenge på våre hjerters ønsker.