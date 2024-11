Persona-serien har solgt mer enn 23,5 millioner enheter

HQ

Som vi har fremhevet mange ganger tidligere, har dagens JRPG-fans en ny serie som har tatt sjangeren med storm, både når det gjelder innovasjon og popularitet utenfor Japans grenser. Persona, Shin Megami Tensei-spin-off-serien, startet forsiktig i sine tidlige stadier før den skjøt fart med Persona 3 og Persona 4, men ble ikke virkelig populær før utgivelsen av Persona 5 i 2026, som var det siste titulære spillet til dags dato. Siden den gang har vi sett en rekke nyinnspillinger, spin-off-titler og definitive versjoner som Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, det nylige Perosna 3 Reload og til og med Persona 5 Tactica.

Alt dette har bidratt til å utvide og styrke merkevaren ytterligere, og nå har Sega sluppet en kvartalsrapport som viser at Persona-serien har solgt mer enn 23,5 millioner eksemplarer på verdensbasis. En milepæl for den japanske rollespillsjangeren, og et tydelig tegn på at Sega sannsynligvis kommer til å bruke mye mer ressurser på en forventet sjette del av Atlus-spillene som er under utvikling.

Selv om resultatrapporten er på japansk, viser listene også at Like a Dragon-serien, utviklet av RGG Studio, også har hatt en betydelig vekst i år takket være Like a Dragon: Infinite Wealth, og sannsynligvis også den nylige Amazon Prime Video-serien, selv om det er for tidlig å vurdere effekten av den. Sonic, på den annen side, har også sett en mer vedvarende økning, selv om denne rapporten ennå ikke gjenspeiler den store utgivelsen av Sonic X Shadow Generations, og heller ikke den mer enn sikre økningen i populariteten til serien med teaterutgivelsen av Sonic the Hedgedog 3, så det vil være interessant å følge disse to seriene nøye i neste rapport også.

Kjerneteamet bak Persona-serien har jobbet med Metaphor:ReFantazio, som ble utgitt forrige måned, og vi vet ikke om studioet har Persona 6 på gang eller ikke. Men med tanke på at de har gitt ut tre store spill bare i år, er det mulig at vi snart får vite mer om hva de har i vente for oss - kanskje på The Game Awards?