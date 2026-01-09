Personas generalprodusent gir en oppdatering om seriens "stadig fremgang" i fremtiden

Vi forventer store ting fra Persona -serien i år, ettersom den langvarige JRPG-serien feirer 30-årsjubileum i 2026. Atlus har vært ganske høylytt når det gjelder å bekrefte at de har mye på gang, men de har ikke aktivt bekreftet så mye for øyeblikket.

HQ

Nå, i en oppdateringsvideo fra seriens generalprodusent Kazuhisa Wada, blir vi fortalt litt mer om hva vi kan forvente fra Persona i år. Den japanske utvikleren uttrykker at det er en "rekke prosjekter" i arbeid som inkluderer "minnevarer og spesielle arrangementer". Nydelig, men hva med spillene, ikke sant?

Wada fortsetter deretter med å nevne at "arbeidet med seriens fremtid går jevnt og trutt fremover", med dette inkludert Persona 4 Revival. Det er ingen direkte omtale av Persona 6, men Wada sier at vi kan se frem til "mange jubileumsprosjekter" og "nye kunngjøringer" likevel.

Tror du vi kommer til å høre mye mer om Persona 6 i år?