PETA skryter av Stray i fin video

Noe av det jeg liker best i Stray er hvordan det gjør en fremragende jobb med å la oss leve livet som en katt. Til og med People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), som vanligvis klager på dyr i spill, har merket seg disse detaljene.

For PETA har offentliggjort en video hvor de nevner noen av måtene Stray fremstiller katter på en meget realistisk måte. Sammen med denne skriver de:

"For et spill om en hjemløs katt løpende rundt i en robotfylt cyberpubk-verden får Stray toppkarakter fra PETA for nøyaktigheten sin".

Her er de fem punktene dyrebeskyttelsen liker ekstra godt.