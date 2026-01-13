PGL avslører deltakende lag til Cluj-Napoca 2026 Counter-Strike 2 turnering

HQ

Denne uken begynner 2026 Counter-Strike 2 kalenderen å ta form, ettersom BLAST Bounty Winter 2026-turneringen starter. Dette signaliserer starten på et veldig travelt år der det vil være arrangementer og action på nesten ukentlig basis. For dette formål, etter BLAST Bounty, vil de beste lagene og spillerne delta på IEM Krakow i Polen, og deretter rett etter det vil de reise til Romania for årets første PGL-arrangement.

Skjer mellom 14. og 22. februar, er PGL vertskap for sitt Cluj-Napoca 2026 -arrangement ganske snart, og med 1.25 millioner dollar på linjen når handlingen skjer på BT Arena i byen, vet vi nå de bekreftede lagene som vil være til stede.

Totalt vil 16 lag være til stede på arrangementet, og når det gjelder hvem disse er, kan du se listen nedenfor.



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Natus Vincere



Mouz



FaZe-klanen



The MongolZ



Aurora



B8



Legacy



G2 Esports



3DMax



Astralis



Parivision



Heroic



PaiN Gaming



Lagene vil først konkurrere i et gruppespill der åtte lag vil bli eliminert og åtte vil gå videre til et sluttspill etterpå. Vi vet hvem disse er etter at gruppeelementet avsluttes før 20. februar.

Hvem anser du som favoritt til å vinne PGL Cluj-Napoca 2026?