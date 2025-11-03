Gamereactor

PGL bekrefter 15 Counter-Strike 2 arrangementer i løpet av 2027 og 2028

Vi vet nå hva de neste tre årene vil holde for turneringsarrangøren.

HQ

Det er en ganske enestående tid for Counter-Strike 2 esports, ettersom vi ser alle slags turneringsarrangører som bekrefter sitt engasjement for scenen med planer for 2027 og utover. Den siste av gjengen er PGL, som etter å ha bekreftet den første store begivenheten i 2027 tidligere i år, nå har lagt ut sine planer for hele 2027 og 2028 sesongene.

Totalt vil det være 15 Tier-1-turneringer som arrangeres av PGL i løpet av de to årene, og når det gjelder når hver vil bli avholdt, blir vi fortalt følgende :

PGL 2027 Counter-Strike 2 kalender:


  • PGL #1 - 15.-25. Januar

  • PGL #2 - 11.-22. februar

  • PGL #3 - 17.-29. mars

  • PGL #4 - 14.-26. april

  • PW CAC 2027 - 17.-29. august

  • PGL #5 - 1.-13. september

  • PGL #6 - 6.-18. oktober

PGL 2028 Counter-Strike 2 kalender:


  • PGL #1 - 14.-24. januar

  • PGL #2 - 9.-21. februar

  • PGL #3 - 22. mars-3. april

  • PGL #4 - 19. april-1. mai

  • PGL #5 - 16.-28. august

  • PGL #6 - 31. august-11. september

  • PGL #7 - 4.-16. oktober

  • PGL #8 - 1.-13. november

Det er ennå ikke bekreftet noen vertssteder eller byer, men denne bekreftelsen beskrives som "et strategisk skritt fremover i vår felles ambisjon om å heve konkurransen i titler som Counter-Strike 2."

For mer fra PGL, sjekk ut den planlagte Dota 2-kalenderen frem til slutten av 2028.

