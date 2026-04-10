PGL Bucuresti 2026: Her er dagens semifinaleoppgjør

Vi nevnte i går at fire lag ville bli eliminert fra PGL Bucharest 2026 Counter-Strike 2 -turneringen før dagen var over, noe som bare etterlot fire gjenværende lag, og på samme måte bare fire gjenværende kamper også. Nedenfor er kampene for 10. og 11. april, og når det gjelder de fire lagene som ble slått ut i går, inkluderer disse Eyeballers, MiBR, Parivision, og B8.

Semifinaler (10. april):



Astralis vs. 3D Max kl. 15:00 BST/16:00 CEST



The MongolZ mot FUT Esports kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Kamp om tredjeplassen (11. april):



Taperen av semifinale 1 mot taperen av semifinale 2 kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Den store finalen (11. april):



Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2 kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Hvem tror du kommer til å gå hele veien?