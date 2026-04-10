PGL Bucuresti 2026: Her er dagens semifinaleoppgjør

Bare fire lag gjenstår i den store Counter-Strike 2 -turneringen.

Vi nevnte i går at fire lag ville bli eliminert fra PGL Bucharest 2026 Counter-Strike 2 -turneringen før dagen var over, noe som bare etterlot fire gjenværende lag, og på samme måte bare fire gjenværende kamper også. Nedenfor er kampene for 10. og 11. april, og når det gjelder de fire lagene som ble slått ut i går, inkluderer disse Eyeballers, MiBR, Parivision, og B8.

Semifinaler (10. april):


  • Astralis vs. 3D Max kl. 15:00 BST/16:00 CEST

  • The MongolZ mot FUT Esports kl. 18:00 BST/19:00 CEST

Kamp om tredjeplassen (11. april):


  • Taperen av semifinale 1 mot taperen av semifinale 2 kl. 13:00 BST/14:00 CEST

Den store finalen (11. april):


  • Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2 kl. 16:00 BST/17:00 CEST

Hvem tror du kommer til å gå hele veien?

