PGL Bucuresti 2026: MongolZ, MiBR og 3DMax blir med på playoff-bound-laglisten

HQ

Den første håndfull lag som slo sine sluttspillbilletter til PGL Bucuresti 2026 ble bekreftet i begynnelsen av uken, noe vi berørte i går der vi også bemerket at flere lag ville bli bekreftet for sluttspillet senere på ettermiddagen. Vi kan nå berøre de siste resultatene fra gruppespillet.

Nylig sikret The MongolZ, MiBR, og 3DMax alle sine sluttspillplasser ved å vinne en tredje gruppespillkamp. Overraskende nok var det ingen av disse resultatene som faktisk endte med å eliminere noen lag fra turneringen, da det snarere var en anspent kamp mellom en samling organisasjoner som forsøkte å hente inn sine tredje seire.

Da dette var tilfelle, ble det en rekke utslagskamper lenger ned på gruppetabellen, med BC.Game Esports, NRG, og Inner Circle Esports som alle ble ofre og tapte viktige kamper, noe som betyr at deres turneringshåp har blitt knust.

Dermed gjenstår det bare tre sluttspillplasser å fylle, noe som vil skje i ettermiddag. Det er planlagt tre kamper i dag, som alle er avgjørende kamper der vinneren går videre og taperen blir eliminert. Se kampene nedenfor.



Fokus vs. Eyeballers



B8 mot Legacy



Parivision mot Wildcard



Når disse kampene er avsluttet, vil sluttspillbraketten bli seedet, så forvent en ny oppdatering i morgen.