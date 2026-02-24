PGL kommer tilbake til Cluj-Napoca de neste tre årene

HQ

Hvis du likte PGL Cluj-Napoca Counter-Strike 2 -turneringen i februar, som ble avsluttet i helgen og så Team Vitality fortsette å vinne, har vi noen gode nyheter å dele.

Turneringsarrangøren har avslørt at en forlengelse er signert med den rumenske byen og BTarena for å se CS2-arrangementet komme tilbake de neste tre årene. Dette er en del av en forpliktelse til å fortsette å øke CS2s tilstedeværelse i landet og et annet forsøk på å gjøre den transsylvanske byen til en viktig destinasjon i den årlige kalenderen for esport.

I en kommentar om forlengelsen uttalte PGL-sjef Silviu Stroie: "Vi er begeistret over å fortsette reisen vår i Cluj-Napoca. Energien i BTarena og støtten fra lokalsamfunnet har vært eksepsjonell. Vi ser frem til å bygge videre på denne suksessen i løpet av de neste tre årene."

Vi har fått beskjed om at vi kan forvente mer informasjon om datoer og billetter etter hvert som vi nærmer oss hver årlige turnering.