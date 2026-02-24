Gamereactor

PGL kommer tilbake til Cluj-Napoca de neste tre årene

En treårig forlengelse med vertsbyen og BTarena er signert.

Hvis du likte PGL Cluj-Napoca Counter-Strike 2 -turneringen i februar, som ble avsluttet i helgen og så Team Vitality fortsette å vinne, har vi noen gode nyheter å dele.

Turneringsarrangøren har avslørt at en forlengelse er signert med den rumenske byen og BTarena for å se CS2-arrangementet komme tilbake de neste tre årene. Dette er en del av en forpliktelse til å fortsette å øke CS2s tilstedeværelse i landet og et annet forsøk på å gjøre den transsylvanske byen til en viktig destinasjon i den årlige kalenderen for esport.

I en kommentar om forlengelsen uttalte PGL-sjef Silviu Stroie: "Vi er begeistret over å fortsette reisen vår i Cluj-Napoca. Energien i BTarena og støtten fra lokalsamfunnet har vært eksepsjonell. Vi ser frem til å bygge videre på denne suksessen i løpet av de neste tre årene."

Vi har fått beskjed om at vi kan forvente mer informasjon om datoer og billetter etter hvert som vi nærmer oss hver årlige turnering.

Counter-Strike 2

