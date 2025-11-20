PGL legger ned turneringen tidlig i oktober 2026 Counter-Strike 2 på grunn av overlapping med et annet arrangement

HQ

Counter-Strike 2 konkurransekalender er utrolig stablet i disse dager, med flere forskjellige turneringsarrangører som ønsker å tilby arrangementer for de mange lagene og spillerne å konkurrere i. Dette fører naturlig nok til litt overbelastning og noen ganger overlapping, noe som egentlig bare kan løses ved å avlyse eller endre datoene for visse turneringer.

For dette formål har nå PGL(som tidligere har lagt ut planene for 2026-sesongen) tatt beslutningen om å fjerne en av sine arrangementer fra sin konkurransekalender. Spesielt snakker vi om turneringen i begynnelsen av oktober 2026, som på grunn av en overlapping med et rivaliserende arrangement blir skrotet helt.

Det vil ikke lenger være en turnering arrangert av PGL mellom 28. september og 12. oktober, men turneringen i slutten av oktober vil ikke bli påvirket og vil fortsatt finne sted mellom 22. oktober og 2. november.

PGL bekrefter denne avgjørelsen med en uttalelse som forklarer: "PGL vil fortsette å prioritere konkurransedyktig integritet, global planleggingsbalanse og logistisk gjennomførbarhet for lag og spillere."

Når det gjelder hva annet PGL har i vente, la det nylig ut sine planer for sesongene 2027 og 2028 også.