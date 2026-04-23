PGL Wallachia sesong 8: Sluttspillet med åtte lag er klart

Som vi berørte i går, har gruppedelen for PGL Wallachia sesong 8 Dota 2 turneringen nå kommet til en slutt. Åtte av de 16 deltakende lagene har blitt slått ut, mens ytterligere åtte har gått videre til sluttspillet, der de nå er seedet i en dobbel eliminasjonsbrakett.

Før vi kommer til det, la oss raskt glosse over gårsdagens resultater. For det første slo South America Rejects Mouz 2-1, Heroic slo GamerLegion 2-0, og Team Spirit slo ut Xtreme Gaming etter et 2-0-resultat også.

Når alt dette er sagt, har sluttspillbraketten blitt seedet. Du kan se de første kampene nedenfor, som hver skjer i dag, og når det gjelder den komplette brakettoversikten, må du huske å skimte på X-innlegget under dagens kamper.