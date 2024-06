Phantom Blade: Zero kan gå fra elev til Sifu i kampsportens hack 'n slash

HQ

"Soulslike med en vri". Eller "kampfokusert action-RPG med vekt på parering". Og selvfølgelig i en "unik mørk fantasy-setting". Vi har sett så mange spill som passer til denne beskrivelsen de siste par årene. Kanskje for mange. Og Summer Game Fest de siste dagene i L.A. beviste, med sin overfylte runde av nye utfordrere, at dette ikke bare er en trend lenger. Det kan kalles en pest.

Så når det er vanskeligere enn noensinne å skille seg ut i en overmettet sjanger, føltes det godt og forfriskende å prøve noe som Phantom Blade: Zero og å snakke med utviklerne hos S-Game. Ja, fra utsiden kan det se ut som nok et</ em> asiatisk action-RPG i samme stil, men etter å ha lært mer om hvordan det er og føles, er jeg moderat optimistisk da jeg ønsker den litt annerledes tilnærmingen velkommen. Det kan ha å gjøre med det unge, men talentfulle og lidenskapelige utviklerteamet. Med sitt kinesiske opphav, med tydelig inspirasjon fra hjemlandets mørke fortellinger og kung-fu-kampsport, men filtrert av vestlig utdannelse og et bredere syn på verden, publikum og de ulike smakene.

Først og fremst er det ikke ment å være et "Soulslike". Til tross for kartdesignet med flere lag, er dette et actionfylt hack-and-slash-spill der ferdighetene og refleksene dine blir satt på prøve, og der ting som uforsonlige tilfeldige fiender eller fiender som respawner er fjernet fra ligningen. Samtidig vil den testen være så utfordrende som du ønsker, ettersom det fartsfylte kampsystemet og kombinasjonsmulighetene gjør at det prøver å imøtekomme fans av spill som Devil May Cry eller Ninja Gaiden.

To knivvåpen som du bytter med venstre D-pad på DualSense (et langt sverd og den raskere Sanguine-dobbeltdolken). To sekundære våpen (på avstand i demoen), de såkalte Phantom Edges, som du bytter med D-pad'ens høyre side. L1 for å parere, men selvfølgelig R1 for å unnvike/sprinte. Firkant for raske angrep, trekant for sterkere slag. Du kan kjede og kombinere begge, men sistnevnte koster Sha-Chi kraft. Ikke bekymre deg: Bytt våpen midt i kombinasjonen for å fylle på igjen. Hvis du holder L1 inne, "konsentrerer" du deg, noe som gjør at du automatisk beskytter deg, men som også forbruker kraften din ... eller fiendens. Hvis du får dem til å blokkere mye, mister de også Sha-Chi, noe som åpner opp for avslutninger. Hopp/traverser med X jevnt (siden du "beveger deg som vann" her), hukk deg med L3, Z-mål (beklager) med R3. Perfekt-parer de innkommende blå Brutal Moves for å spøkelsesside rivalen din. Unngå de ustoppelige røde perfekt til samme formål.

Skjønner du essensen av det? Det ligner på mange andre spill i samme stil, men hastigheten på bevegelsene, den kung-fu-inspirerte koreografien eller nøyaktigheten i pareringene utgjør forskjellen her. For ikke å snakke om at Phantom Edges kan bli veldig ville og overdrevne. I demoen var den ene en mer tradisjonell bue, men den andre, åh, den andre, var den enormt skadelige Tiger Cannon, et Samus-lignende armutstyr som både kan lade opp en eksplosiv eksplosjon eller til og med fungere som en undertrykkende flammekaster.

Selv om demoen ikke var ekstremt krevende, ble jeg raskt venn med D-pad'ens mulighet til å helbrede ved å ta en slurk av en trylledrikk. Og jeg så i hvert fall dødsskjermen flere ganger. Minibosser som Tie Sha the Frenzy eller Commander Cleave krevde bedre timing og strategi, med sine mer komplekse mønstre og ødeleggende slag. Men prikken over i-en i demoen var Huangxing, the Sunken Pillar of Kunlun, en hulking av en heksesønn som kaster rundt seg med en helt spesiell godbit, en slags flygende giljotin i form av en hul slagle, men med kniver. Hans kreative idé er å sette den på hodet til spilleren, først som en fancy hatt, men i praksis for å halshugge deg.

Det spesifikke halshuggingsvåpenet hadde et veldig interessant design, som igjen prøver å skille dette spillet ut. Det kommer fra kinesisk dark fantasy-lore, fortalte utviklerne meg, som sammen med den ekte kung-fu-inspirasjonen og filosofien (og det faktum at de anbefaler at du spiller med kinesisk VA for mer fordypning) vil gi et veldig særegent preg, eller det er i hvert fall planen.

Heldigvis kan noen elementer i omgivelsene brukes til din fordel i slike intense situasjoner. For eksempel kan du trykke på X når du nærmer deg en søyle ved siden av Huangxing, en kontekstsensitiv melding som får karakteren til å klatre opp på steinen for å prøve å finne ryggen til de tusen redslers sønn. Det var begynnelsen på slutten, som til slutt kom med vårt ultimate angrep Power Surge. Men det er en hake, for selv om vi overlevde denne gangen, har hovedpersonen 66 dager på seg til å fullføre oppdraget sitt, ellers ville han vært død uansett, med flere tilgjengelige avslutninger.

Phantom Blade: Zero Det ser også greit ut på dette punktet, visuelt sett. Uten noen spesifikk utgivelsesdato, får vi se hvordan det fortsetter å forme seg i de kommende månedene og på ytterligere spillbegivenheter, ettersom S-Game virker ivrige etter å samle tilbakemeldinger, dele sitt kjærlighetsarbeid og potensielt skape drømmespillet og en noe forfriskende slasher. Etter å ha sett deres lidenskap og naturlige sjarm, hilste jeg dem respektfullt med kung-fu-nikk.