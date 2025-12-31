Phantom Blade: Zero er ønskelistet av over 1 million spillere

HQ

Da Phantom Blade: Zero endelig fikk sin utgivelsesdato på The Game Awards åpnet utvikleren S-Game også opp ønskelister slik at folk kunne følge med på spillet og vise sin interesse. Siden den gang ser det ut til at ganske mange har vist at de har til hensikt å kjøpe Phantom Blade: Zero.

Som de offisielle Phantom Blade: Zero -kontoene på sosiale medier skrev tidligere i uken, har spillet nå mer enn 1 million ønskelister, som har blitt opprettet på bare 15 dager etter at funksjonen først ble lagt til på butikksidene. Dette er fordelt på Steam, PlayStation Store og Epic Games Store.

Phantom Blade: Zero ser ut til å bli et filmatisk actionspill når det kommer, og lar oss delta i dueller som føles som om de er hentet rett ut av våre favorittsamuraifilmer. Det har fått mye oppmerksomhet siden den første traileren, og selv om ønskelister ikke er ensbetydende med salg, kan Phantom Blade: Zero, hvis alt går bra, snart klatre opp på salgslistene når det slippes 9. september.