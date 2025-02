Phil Spencer: "Det er fint å se teamet med Everwild og fremgangen de gjør"

HQ

Et spill som var veldig stille i lang tid er Rares kommende Everwild, som ble kunngjort i 2019. Det ble vist med to trailere, men forsvant raskt fra radaren da teamet endret seg og det ble rapportert om utviklingsproblemer.

Men i fjor begynte det å dukke opp livstegn igjen, ikke minst fra Microsofts spillsjef Phil Spencer, som besøkte den britiske utvikleren Rare i fjor høst og fikk spille Everwild, et tydelig tegn på at det ikke er nedlagt og faktisk er i en spillbar tilstand. I tillegg var Everwild avbildet på Rares årlige julekort, noe som fikk mange til å tro at spillet ville dukke opp i 2025.

Og det kan veldig godt være tilfelle. Nylig dukket Spencer opp på XboxEras podcast og ble spurt om hvilke Xbox-spill han gleder seg mest til. En av dem er tilsynelatende Everwild, og han sa at utviklingen går fremover (transkribert av VGC) :

"Jeg var nylig ute hos Rare. Det er hyggelig å se teamet med Everwild og fremgangen de gjør."

Spencer nevnte også at utviklere får lov til å ta seg god tid til å få ting klare, noe han sier er noe Xbox-ledelsen har strebet etter:

"Det har vært [en stund]. Og vi har vært i stand til å gi disse teamene tid til det de gjør, noe som er bra, og fortsatt ha en portefølje som vi har. Det er som en drøm som Matt (Booty) og jeg har hatt lenge, så det er endelig godt å være der. Vi kan gi de lagene tid."

Om vi faktisk ser noen konkrete livstegn fra Everwild i år gjenstår å se, men med tanke på det nevnte julekortet virker det ikke urimelig.