Phil Spencer: "Det kommer til å bli et veldig spesielt år for Xbox neste år"

Neste år fyller Xbox 25 år, og Microsoft er selvfølgelig veldig klar over dette. Planleggingen er allerede i gang, og i et nylig intervju med selskapets spillsjef Phil Spencer forklarer han at serien som er mest assosiert med Xbox vil bli utvidet med nye bidrag :

"Når du tenker på Fable, når du tenker på Gears, når du tenker på Forza - dette er franchiser som virkelig har vært en del av det som gjør Xbox til det det er i dag, og det kommer til å bli en fin lineup neste år.

Vi har en sterk avslutning på 2025, og når jeg så ser på '26 og vårt 25-årsjubileum og franchisene vi kommer til å lansere det året - tror jeg det kommer til å bli et veldig spesielt år for Xbox neste år."

Du tenker kanskje "... men hva med Halo?", som også ser ut til å være på bordet. Under Xbox Games Showcase forrige søndag lovet den samme Spencer at vi i 2026 kan se frem til "tilbakekomsten av en klassiker som har vært med oss siden begynnelsen" - noe som i utgangspunktet utelukker alt annet enn Halo.

Så for å oppsummere det, ser det ut til at vi kan se frem til Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day og et nytt Halo neste år. Det er, som nevnt ovenfor, de fire franchisene som mer enn noen andre er forbundet med Xbox.