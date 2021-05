Returnal er som kjent et ganske utfordrende spill, og faktum er at vi spillere har dødd over ni millioner ganger i det totalt. Og flest dødsfall er det bossen Phrike som...

Advarsel: Returnal-oppdatering kan ødelegge spillet

den 6 mai 2021 klokken 05:54 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Housemarque har fått mye velfortjent skryt for det glimrende Returnal de siste seks dagene. En av få kritikker for mange er at spillet ikke har et lagringssystem, men det...