Pirates of the Caribbean vil komme tilbake

De fleste av oss kan vel være enige om at Pirates of the Caribbean-filmene varierer ganske mye i kvalitet, men undertegnede finner likevel fram de tre første med jevne mellomrom. Derfor har det vært interessant å se Disney stadig prøve å lage flere filmer i universet. Til tross for flere mislykkede forsøk har ikke gigantselskapet gitt opp.

I en The New York Times-profil om Disneys produksjonssjef for live-action, Sean Bailey, nevnes det at det er en "prioritet" for produksjonsselskapet å få Pirates of the Caribbean tilbake på kinoer. Selv om han ikke sier veldig mye mer enn det bekrefter Bailey i alle fall at det vil være snakk om en omstart av serien selv om Orlando Bloom og flere har åpnet døren for å vende tilbake. Produksjonssjefen bemerker at det arbeides med en historie som "hedrer filmene som har kommet før, men som også har noe nytt å si". Ikke akkurat en tanke Disney kom på akkurat nå, så vi får se om det blir en realitet denne gangen også.

