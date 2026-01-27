Playground Games: "Du kan gå inn i hvilken som helst bygning, hvilket som helst hus du støter på" i Fable

HQ

Åpne spill består som regel i stor grad av kulisser med bygningsfasader og andre elementer som du ikke kan gå inn i. Når Fable lanseres til høsten, vil ambisjonsnivået være betydelig høyere enn som så, og alle husene du ser vil være tilgjengelige - og til å kjøpe.

I et intervju med GamesRadar+ forklarer Playground Games-sjef Ralph Fulton at dette var et krav de arvet fra de originale spillene, og at det bidrar til å gi Fable sin identitet:

"Du kan gå inn i hvilken som helst bygning, hvilket som helst hus du støter på. Du kan kjøpe det huset, du kan bo i det. Det var et av de kravene vi tok med oss fra de originale spillene, noe som folk virkelig vil gjøre. Det er på en måte det som har formet vår tilnærming til verdensbygging, til miljøbygging og denne prosessen."

Det faktum at alle bygninger må ha både et interiør og et eksteriør, stiller selvsagt enorme krav til utviklerne, og det blir spennende å se hvordan Playground Games har løst dette, spesielt siden det også finnes over 1000 håndlagde NPC-er som du kan samhandle med - og til og med gifte deg med hvis du ønsker det.

Fable Playground Games' nye spill kommer til høsten til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X (og vil bli inkludert i Game Pass). Ifølge ryktene fra forrige uke er en Switch 2-versjon også muligens på trappene.