Alle NPC-ene i Fable er håndlagde, ettersom Playground mente det var viktig å gi dem personlighet

Torsdag kveld fikk vi endelig sjansen til å ta en nærmere titt på Fable og sjekke ut mye gameplay, og det ble også avslørt at det vil bli utgitt til høsten (og at det også vil komme til PlayStation 5).

En ting som ble nevnt under presentasjonen, var at Albion er befolket av omtrent 1000 mennesker, som i videoen ble beskrevet som "håndlaget". Dette vakte en del oppsikt, ettersom det er et svimlende antall mennesker å skape manuelt, spesielt hvis de alle skal ha sin egen personlighet, klesstil og så videre, spesielt når du kan kutte hjørner med AI.

IGN ville vite mer om dette og spurte Playground Games sjef Ralph Fulton om det, og han svarte at det faktisk ikke er noe juks involvert, noe han virker veldig stolt av :

"Ja, så de er håndlagde. Det er mange ting ved måten vi har bygget opp den levende befolkningen på, som jeg tror du kan bli tilgitt for å si er helt sprøtt. Jeg tror vi kanskje en gang tenkte at vi kunne generere dem prosessuelt, men vi forlot den ideen for ganske lenge siden fordi vi ønsket å lage hver og en av disse NPC-ene, fra navn, til utseende, til personlighetstrekk, til det moralske verdensbildet som jeg snakket om, til hvor de jobber og hvor de bor og hva slags familieenhet de har, fordi det er viktig for spilleren at de kan bli kjent med unike, håndlagde NPC-er. Og som jeg sa, det er 1000 av dem i spillet. Du kan snakke med hver eneste en av dem i samtaler med full stemme. Du kan gifte deg... det blir litt arbeid, men du kan gifte deg med dem alle. Du kan få barn med dem, du kan ansette dem, du kan sparke dem. De er bare veldig morsomme."

Fable vil bli inkludert dag 1 med Game Pass Ultimate.

I det samme intervjuet kommenterte Fulton også hva de ønsket å bevare fra originalserien, og en av tingene han nevnte var den britiske faktoren (noe som også kort ble nevnt i gårsdagens presentasjon), som virkelig gjennomsyrer spillserien, og som han mener ikke kunne ha blitt skapt noe annet sted:

"Det handler om britiskhet. Og igjen, hvorfor var det viktig for Xbox at et britisk studio fortsatte med Fable? Fordi Fable er dette typisk britiske spillet, og ikke bare fordi Albion er middelalderens Storbritannia gjennom et filter, om du vil. Og ikke bare fordi karakterene er britiske og har britisk aksent. Det er en helt egen sensibilitet i spillene, det er en tone, en måte å tenke på ting på, en måte å reagere på ting på. Det er veldig britisk. Og disse tingene kombinert er for oss DNA-et til Fable. Hvis du ikke treffer disse tingene, hvis du ikke er tro mot disse tingene, lager du ikke et Fable -spill. Så det var noe vi bestemte oss for helt fra starten."

Det interessante intervjuet gir flere detaljer om Fable, inkludert avsløringen om at seriens skaper, Peter Molyneux, ikke har sett spillet ennå. Vi antar at vi får vite mer i løpet av uken i juni på Summer Game Fest (og ikke E3), hvor vi håper å få vite mer om historien.

Hva tenker du om det faktum at alle NPC-er i Fable ble skapt manuelt, og kan spillet ha blitt utviklet i et annet land enn Storbritannia?