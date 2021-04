PlayStation 5 er fortsatt verdens raskest selgende konsoll

Du ser på Annonser

Atter en gang er det greit å bemerke at slike nyheter nok er ekstremt irriterende å se for noen av dere som dessverre fortsatt ikke har fått fingrene i en ny konsoll, men samtidig er det greit å nevne siden det både er meget imponerende i disse pandemitider og viser hvorfor det er vanskelig å få kjøpt en.

Matt Piscatella, lederen av det massive analyseselskapet The NPD Group, bekrefter nemlig at PlayStation 5 er tidenes bestselgende, eller raskest selgende om du vil, konsoll både hva antall og inntekter angår i USA etter fem måneder på markedet, noe som med ekstremt stor sannsynlighet også betyr verdens.

Akkurat hvor mange enheter som har blitt solgt kan han selvsagt ikke si, og jeg tviler på at vi får vite det før Sony legger fram finansrapporten for året som har gått. I februar sa de jo at 4,5 millioner PlayStation 5-konsoller allerede var solgt, så vi skal ikke se bort fra at det nå er rundt 6,5 eller 7.