PlayStation 5 sine PSVR 2-kontrollere vist frem

For to uker siden skrev jeg om noen av patentene Sony hadde søkt om til PlayStation 5 sitt kommende PlayStation VR-headset, så det japanske selskapet synes tydeligvis det ikke er noe poeng å holde på hemmeligheten lenger.

Sony har nemlig offentliggjort de første offisielle bildene og detaljene om "PlayStation VR 2"-kontrollerene, og man kan trygt si de er langt mer avanserte og forbedret. I tillegg til den allerede bekreftede støtten for haptisk feedback og justerbare knapper som gir ulik motstand er disse formet slik at en sirkel dannes rundt hendene våre. Dette er selvsagt siden kontrollerene registrerer langt flere bevegelser, deriblant hvor fingrene er. Her åpnes altså dørene for langt mer komplekse bevegelser, spennende mekanikker og mye mer, så det er bare å glede seg til enda mer informasjon de kommende månedene.

