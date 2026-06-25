PlayStation endrer markedsføringen av Grand Theft Auto VI fordi spillet ikke leveres med en disk

HQ

Rockstar avslørte endelig alt i går (vel, bortsett fra gameplay). Vi fikk vite prisen, utgavene og formatene vi vil kunne spille « Grand Theft Auto VI » på. Selv om det er mange grunner til å glede seg, er noen spillere også ganske opprørte, og det ser ut til at mye av kritikken mot spillet skyldes at de fysiske versjonene av spillet ikke inneholder en disk.

Som Reforge Gaming oppdaget på Twitter/X, måtte PlayStation nesten umiddelbart erstatte sitt første markedsføringsinnlegg med Grand Theft Auto VI. Ikke bare viste bildet det gamle logoen for spillet, men det viste også en PS5 med diskstasjon. Dette er stort sett meningsløst, med tanke på at uansett hvordan du kjøper GTA VI, vil du installere og spille det digitalt.

Det faktum at Grand Theft Auto VI kun er tilgjengelig digitalt, har irritert noen, hovedsakelig fordi det kan danne presedens for spillenes fremtid. Når du kjøper og eier en disk, er spillet ditt på en måte som det ikke er hvis du bare har tilgang til en digital lisens. Siden GTA 6 ser ut til å bli den største lanseringen vi noensinne har sett, vil dette kanskje ikke ha noen betydning for salget, men det er noe som allerede har fått noen til å vende ryggen til spillet.