PlayStation er nok godt fornøyd med Returnal sine salgstall

En av grunnene til at Housemarque ga oss sitt største prosjekt noen gang med Returnal i april var at finnene sine mer arkade-fokuserte spill hadde skuffet salgsmessig. Å satse på en flunkende ny IP på en fem måneder gammel konsoll var likevel en stor sjanse å ta, men det har i alle fall ikke vært en katastrofe så langt.

PlayStation Studios avslører at Returnal har solgt over 560,000 eksemplarer disse første tre månedene, og selv om det åpenbart er langt unna suksessen til Ratchet & Clank: Rift Apart tviler jeg på at dette er lavere enn Sony fryktet for et PS5-eksklusivt spill i et helt nytt univers med en sjanger som mange spillere er litt redde for.