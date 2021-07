Ratchet & Clank: Rift Apart har fått en forrykende start på PS5

Å slippe et eksklusivt spill på en konsoll som det "bare" fantes rundt 9 millioner av på slippdagen er selvsagt skummelt for utviklere som ønsker at så mange som mulig skal se hva de har skapt, men gledelig nok trenger ikke Insomniac å tenke veldig på det.

Spider-Man: Miles Morales er nemlig ikke det eneste Insomniac-spillet som selger veldig bra, for studioet kan også avsløre at PlayStation 5-eksklusive Ratchet & Clank: Rift Apart har klart å selge over 1,1 million den første måneden på markedet.

Med tanke på at det ikke står noe om at dette er seriens raskest selgende spill i pressemeldingen er det nok fortsatt Ratchet & Clank fra 2016 som har den æren, men så fantes det over ti ganger så mange PS4-konsoller på markedet på da det spillet kom ut...