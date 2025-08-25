PlayStation gir Sucker Punch absolutt frihet med Ghost of Yotei, men advarer dem om at det kan være andre som gjør noe lignende

HQ

Det er ikke lett å endre et selskaps kjernestrategi. Det krever år med produksjon og millioner i tap fra å forlate ulike prosjekter. Og selv om det ikke er helt avsluttet, er det ingen tvil om at Sony PlayStations kapittel om spill som en live-tjeneste nå kommer til å bli mye kortere enn opprinnelig antatt, etter Concord-katastrofen og den systematiske kanselleringen av flere andre prosjekter.

Det ser imidlertid ut til at selskapets enspiller-sentriske spillsatsinger fortsatt går videre og nyter samme tillit fra selskapet. Det sier Ghost of Yoteis art director hos Sucker Punch, Jason Connell, i en artikkel i Financial Times, som hevder at det "ikke var noen grenser" fra Sony i utviklingen av spillet.

Det ser også ut til at informasjonen er godt siktet og kontrollert til lagene, ettersom Connell selv antyder at de ikke er de eneste som utvikler denne typen spill, og at det ville presse dem til å presse konvolutten og slutte å spille det trygt.

"Hvis vi er på vei mot en gigantisk landmine, som om det er et annet studio som lager nøyaktig det samme spillet, er det god informasjon." Dette betyr ikke at det er en intern konflikt mellom prosjekter under utvikling i Sony, men det er godt å tenke på at det er nok som skjer akkurat nå til å holde et øye med. Etter et par år med mangel på titler er det på tide at PlayStation kommer tilbake i forgrunnen.

Ghost of Yotei lanseres 2. oktober 2025.