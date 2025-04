PlayStation kunngjør utgivelsesdato i oktober for Ghost of Yotei

HQ

Hendelser ser ut til å ha beveget seg raskt denne aprilmorgenen, for hvis vi for noen timer siden fortalte at Taiwan hadde klassifisert Ghost of Yotei i landet, har PlayStation nå uten seremonier bekreftet på sine sosiale nettverk at spillet vil bli utgitt 2. oktober, eksklusivt for PlayStation 5.

I tillegg får vi også en kort forhåndsvisning av Yotei Six, de viktigste antagonistene som den kvinnelige hovedpersonen, Atsu, vil jakte på i en historie om Hevn der vi ikke kan unngå å se noen paralleller med Kill Bill. Disse fiendene har kallenavnene The Snake, The Dragon, The Spider, The Oni, The Kitsune, i tillegg til deres tilsynelatende leder, Saito.

En så tidlig kunngjøring, uten å vente på et arrangement som PlayStation Showcase, State of Play eller til og med Summer Game Fest, kan høres litt rart ut, men kanskje det var et raskt trekk for å fylle et tomt rom med store utgivelser raskt. Kanskje dette bare er et skjult hint om at vi ikke bør forvente Grand Theft Auto VI rundt denne tiden.

Uansett er det godt å få bekreftet at Ghost of Yotei har en utgivelsesdato, og vi gleder oss til å dykke ned i Sucker Punchs vakre samurai-univers igjen.