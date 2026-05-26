PlayStation Plus 'juni-tillegg inkluderer en Xbox Game Studios hit

HQ

Vi er inne i den siste uken i mai 2026, og med overgangen til juni nå i gang, lurer du kanskje på hva som er i vente for PlayStation Plus-fans i den første sommermåneden? I så fall har de tre neste spillene blitt avslørt, og de inkluderer faktisk en Xbox Game Studios-hit.

Satt til å bli tilgjengelig 2. juni, når EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers og Nine Sols forsvinner etter å ha vært mai-tilbudet, blir den neste samlingen overskrevet av Grounded Fully Yoked Edition (laget av Xbox Game Studios 'Obsidian Entertainment), Nickelodeon All Star Brawl 2 (riktignok ikke i Korea) og Warhammer 40,000: Darktide.

Denne nyheten kommer også i forbindelse med at det årlige Days of Play-salget starter på PlayStation Store i morgen, med massevis av tilbud på noen av de største spillene den siste tiden, frem til 10. juni.

Kommer du til å legge til noen av disse spillene i samlingen din?