PlayStation-presidenten planlegger å gi ut flere familiespill som Astro Bot

PlayStation-presidentHiroki Totoki, i en nylig samtale med investorer, fremhevet Team Asobis prestasjoner under prisutdelingen og at de har til hensikt å øke tilbudet av familietitler i fremtiden. Astro Bot var en suksess for PlayStation i en sjanger der det har vært uvanlig de siste årene (3D-plattformspill), og vant GOTY og tre andre priser på gallaen, inkludert priser ved andre arrangementer.

Presidenten var strålende fornøyd med suksessen til PlayStation Studios-spillene på Game Awards. "Astro Bot vant Årets spill og Beste familiespill. I tillegg vant Helldivers 2 Best Ongoing Game og Best Multiplayer Game. Det faktum at spill fra sjangre vi planlegger å utvide har fungert, for eksempel familietitler eller som en live-tjeneste, har vunnet priser, er et stort skritt mot å bygge en god katalog."

Ifølge Sony solgte tittelen 1,5 millioner enheter i løpet av de første ni ukene. PlayStation Studios-sjef Helmen Hulst hyllet Astro Bot IP som svært viktig for det japanske merket. "Astro er grunnleggende for oss. Det var selvsagt forhåndsinstallert på PlayStation 5, og millioner av mennesker elsket det. Det er bemerkelsesverdig at et så lite studio klarte å lage et så stort spill."

Synes du det er en god idé at PS5 fokuserer mer på familievennlige titler?