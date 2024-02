Sony-verdien falt 10 milliarder dollar etter rapport om lavere salg i forrige uke

HQ

I forrige uke leverte Sony sin siste kvartalsrapport og avslørte blant annet at de nå har solgt 54,8 millioner PlayStation 5-enheter. Imponerende, kan synes, men klart mindre enn Sony selv hadde forventet, noe som fikk dem til å senke prognosen for regnskapsåret med fire millioner konsoller.

Nesten enda verre er det imidlertid at til tross for at stadig flere spillere kjøper PlayStation 5, faller fortjenestemarginene raskt og er nå under 6 %, det laveste nivået på 10 år. I tillegg ble det uttalt at det ikke kommer noen nye spill i Sonys største serie før tidligst i april 2025. Som du kanskje skjønner, fikk dette negative konsekvenser for aksjekursen, og CNBC rapporterte i går at rundt 10 milliarder dollar i markedsverdi ble utradert for Sony på bare noen få dager. Og for å gjøre vondt verre har trenden fortsatt.

Den nye PlayStation-sjefen, Hiroki Totoki, uttalte i forrige uke at de nå vil satse mer aggressivt på spill i flere formater (det vil i hovedsak si PC) og live-tjenester, men vi mistenker at det kan bli et ganske ustabilt år for Sony når de prøver å justere strategiene sine for å selge flere konsoller og spill og tjene mer penger på tjenester.