PlayStation Stars kommer til Norge i oktober

Da Sony kunngjorde lojalitetsprogrammet PlayStation Stars sa de at planen var å gjøre det tilgjengelige over mesteparten av verden før 2023. Ved å vise frem noen av de digitale samleobjektene for to uker siden fikk de det til å virke som om tiden nærmet seg, noe den altså gjør.

I dag kan det japanske selskapet avsløre at PlayStation Stars lanseres i Norge den 13. oktober. Siden programmet finnes i Japan nå benytter de også anledningen til å bemerke noen ekstra ting, deriblant at man ikke trenger PS Plus for å ta nytte av disse godene, at det vil være fire ulike medlemsnivåer basert på hvor mange sjeldne Trophy-er du har, hvor mye du kjøper på PS Store og mer, at systemet altså bare blir tilgjengelig via PlayStation App i starten og litt annet småtteri.