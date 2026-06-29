PlayStation vil fortsette satsingen på live-service-spill

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Folk var lei av live-service-spill for noen år siden, og nå er de virkelig lei av dem. En og annen suksess vil snike seg gjennom, noe som oppmuntrer de som jobber med nye live-service-spill til å fortsette, men vi ser også mange flopper. Noe Sony kjenner altfor godt til, etter den historiske fiaskoen som var « Concord ». Selv mer vellykkede utgivelser, som «Marathon», har slitt med å generere store spillerantall.

Sony gir imidlertid ikke helt opp live-service. I et intervju med Famitsu (via Eurogamer) bekreftet Hideaki Nishino, president i Sony Interactive Entertainment, at plattformseieren vil fortsette med live-service-titler for å tiltrekke seg brukere på «globalt nivå».

«Vi ønsker å fortsette å revitalisere markedet gjennom både innhold fra egne utviklere og tredjeparter. Vi fokuserer ikke bare på å markedsføre nye titler, men vurderer også hva som kan gjøres med eldre titler på mellomlang til lang sikt,» sa Nishino. Han nevnte også den kommende lanseringen av «Marvel Tokon: Fighting Souls», et spill som folk kanskje ikke tradisjonelt vil betrakte som et live-service-spill, men som definitivt passer inn i sjangeren med flerspillerelementer, sesongkort og mer.

Da han ble spurt om strategien er den samme som før, sa Nishino: «Det stemmer. Med live-service-spill er det viktig å kontinuerlig tilby noe. Sjangeren i seg selv er relativt ny, og jeg tror mange prøver ut ulike ting, så vi ønsker også å fortsette å ta på oss utfordringer innenfor den konteksten.» Det er tvilsomt om han er like begeistret for live-service som Jim Ryan var, ettersom det for eksempel ikke er planer om å ha ti spill som sluker folks tid og penger før 2030, men det ser ut til at Nishino ikke er helt villig til å kalle Sonys live-service-eksperiment en fiasko ennå.